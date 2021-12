Pulizia della casa: un’esigenza di mamme e bambini

Gattonano, appoggiano le manine ovunque, leccano pappa da ogni superficie e poi si siedono a terra, portano alla bocca giocattoli e oggetti vari: un elenco - dalle sfumature splatter - delle abitudini dei bambini che a volte le mamme stentano a contenere. Consapevoli di non poter impedire tutte le prodezze dei propri pargoli, le mamme puntano sull’igiene profonda della casa, per la sicurezza della prole e per soddisfazione personale. Qualche accorgimento può rendere l’impresa delle pulizie domestiche un po’ più leggera e semplice rispondendo alle esigenze di mamme e bambini. Tutto comincia dalla scelta dei prodotti più indicati ai quali si devono aggiungere costanza e metodo e qualche trucco, per un risultato gratificante e non stancante. Quali sono le astuzie per ottenere ottimi risultati senza sforzi eccessivi?

Vietato rinviare: nonostante la stanchezza ed i tanti impegni di ogni giorno, perché rimandare significa accumulare e, quindi, ritrovarsi sommerse dalle incombenze. La prima astuzia, quindi, è quella di fare poco, ma ogni giorno. Riordinare stoviglie e vestiti, per esempio, aiuta a mantenere l’ordine, mentre pulire regolarmente le superfici di cucina e bagno, il tavolo della cucina, il piano del seggiolone e il fasciatoio garantisce la necessaria igiene soprattutto per i più piccoli. A proposito della pulizia delle superfici, vale la regola «meno cose ci sono e meno c’è da pulire». L’essenziale è la soluzione per avere ambienti accoglienti e ordinati, più facili da pulire. Areare i locali è fondamentale per evitare l’inquinamento indoor, pericoloso e fastidioso soprattutto per i piccoli che hanno una respirazione più frequente rispetto a quella degli adulti ed in caso di cattiva areazione sono più esposti al rischio allergie.

Far cambiare l’aria regolarmente e adeguatamente evita l’accumulo di batteri e germi ed aiuta a mantenere puliti gli ambienti. I contenitori dotati di coperchio sono un ottimo trucco per mantenere ordine e pulizia soprattutto nella stanza dei piccoli. In essi possono essere riposti i giocattoli così da riordinare velocemente ed impedire che si impolverino, senza appesantire mensole e ripiani che sarà più facile pulire. Ovviamente i contenitori possono essere usati anche dagli adulti per ottimizzare gli spazi. La pulizia, però, è anche una questione di collaborazione e coinvolgere i bambini nelle faccende domestiche è una mossa vincente che li responsabilizza e che aiuta a mantenere pulita la casa.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram