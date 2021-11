A letto presto: meglio per tutti!

I bambini dovrebbero dormire almeno otto ore ogni notte per beneficiare di una serie di conseguenze positivi che si ripercuotono sulla quotidianità e sul rendimento scolastico. Far rispettare l’ora della nanna, però, può essere abbastanza difficoltoso perché i bambini preferirebbero rimanere alzati a guardare la televisione o a giocare ai videogames: abitudini pessime che non predispongono ad una buona qualità del sonno causando ipereccitabilità. Il ritardo con cui i bambini spesso vanno a dormire riduce la loro capacità di attenzione a scuola e peggiora i problemi legati al sonno, compreso il russamento e le apnee notturne che se non risolti possono causare malattie neurologiche e cardiovascolari da adulti. Quando arriva il momento di indossare il pigiamino, quindi, non ci dovrebbero essere distrazioni o capricci e per favorire il rispetto dell’orario della nanna è utile instaurare una routine che invogli i bambini ad andare a letto presto e dormire tranquillamente tutta la notte.

La cena sempre alla stessa ora con alimenti leggeri ed il bagno caldo prima di dormire sono due rituali molto utili per favorire regolarità e rilassatezza nei bambini. Computer e televisione non devono essere utilizzati prima di andare a dormire perché stimolano eccessivamente il sistema nervoso impedendo il rilassamento necessario per un buon sonno. Quando i bambini arrivano troppo stanchi all’ora della nanna, spesso stentano ad addormentarsi e si rifiutano di andare a letto, per ovviare a questo inconveniente risulta opportuno ricorrere ad un sonnellino pomeridiano, utile a ridurre la stanchezza ed il nervosismo serali. Andare a letto presto e dormire undici ore per notte è un toccasana per i bambini che traggono da questa abitudine benefici fisici e mentali, ma anche per i genitori rappresenta un’opportunità di tranquillità: qualche ora di pace alla fine di una giornata di lavoro a beneficio del rapporto di coppia e, perché no, della vita sociale con la possibilità di trattenersi con gli amici.

TMT (ti.mamme team)

