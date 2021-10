Regali per le neomamme: evitare le gaffes

Ogni nascita porta con sé felicità ed emozioni, insieme al desiderio di celebrare e condividere l’entusiasmo per il lieto evento. Dall’iniziale entusiasmo al festeggiamento concreto, però, passa un fiume in piena di dubbi ed interrogativi che presto si trasforma in un unico grande e terrificante quesito: che cosa regalare alla neo mamma? Che voi siate esperte selezionatrici di regali per ogni occasione o provette ideatrici di presenti originali, il pensiero da portare all’amica o alla parente che ha appena partorito rappresenterà un’incognita anche per voi. Ogni regalo sembra inadeguato per la puerpera di turno e ci si arrovella per trovare qualcosa di realmente significativo, utile e bello.

Chiedere espressamente ai neo genitori se c’è qualcosa di cui abbiano bisogno è sempre una buona soluzione per evitare regali ripetitivi o assolutamente inutili, mentre sapere cosa potrebbero gradire si rivela assolutamente utile. In linea di massima i regali più indicati per l’occasione sono gli sterilizzatori per biberon e ciucci, insieme ai baby monitor. Ottima idea è anche il dispositivo anti abbandono che può sembrare un po’ eccessivo, ma che tornerà comodo appena il piccolo comincerà ad essere portato in macchina. Idee alle quali si pensa poco sono il cibo ed il tempo libero. Preparare qualche pietanza da poter congelare o consumare con calma da regalare ai neo genitori è sicuramente un pensiero originale ed assolutamente utile così come la proposta di tenere il piccolo consentendo loro di fare un riposino, un’ora di palestra o di andare al parrucchiere.

Da evitare, invece, sono i regalini da mettere nella culla. Medagliette, angioletti, campanellini e alti simili piccoli oggetti, generalmente di valore, sembrano un pensiero indicato, e invece non lo sono! A questo genere di oggetti, infatti, bisogna associare la pericolosità che rappresentano proprio perché piccoli e perché destinati a stare troppo vicino ai piccoli. Niente oggettini da ficcare nella culla, quindi, per quanto affettuoso e tenero possa sembrare il pensiero. Prima di partire per la missione regalo animate dalle migliori intenzioni, comunque, informarsi se sia stata fatta una lista nascita: in questo caso la scelta del regalo sarà sicuramente facile e perfetta.

TMT (ti.mamme team)

