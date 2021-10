Castagne: protagoniste d’autunno anche per i bambini

Tipico frutto autunnale, le castagne hanno interessanti proprietà benefiche, importanti per la salute. Oltre ad essere altamente digeribili, esse sono raccomandate in caso di inappetenza e anemia, e per aiutare le funzionalità intestinali. Grazie al loro rapporto di energia, vitamine e sali minerali, le castagne sono indicate per affrontare il cambio di stagione con energia per anziani e bambini dei quali rinforza anche il sistema immunitario. Questi frutti deliziosi, inoltre, hanno un ridotto apporto calorico e sono ricche di vitamina C che favorisce anche la formazione del collagene utile a prevenire la formazione delle rughe delle mamme. Mangiare castagne, quindi, è utile e gustoso, così come raccoglierle andando per boschi può essere molto divertente soprattutto per i bambini. Sul sentiero del castagno, il percorso tematico che si sviluppa tra i fitti castagneti delle colline del Malcantone, ci si può regalare una piacevole giornata nella natura a caccia di questi frutti gustosi in compagnia anche dei più piccoli.

L’ambiente accogliente del bosco dona tanta serenità, con profumi inebrianti e colori tanto tipici, mentre il contatto diretto con la natura dona benessere allo spirito e al corpo. Muniti di abbigliamento comodo con pantaloni lunghi, guanti e cestino, sarà divertente cercare i ricci delle castagne da portare a casa per gustarle in tanti modi, per utilizzarle in una composizione da mettere a centro tavola ed anche per far divertire i bambini. Il bruco di castagne, realizzato infilando alcune castagne alternate a palline colorate su un filo e poi di decora la testa realizzando occhi, naso, bocca ed antennine, è un lavoretto da fare con i piccoli. Oppure usare le castagne per imparare a contare o per fare il giochino un po’ datato, ma sempre divertente di trasportare castagne – invece dell’originario uovo - in un cucchiaio tenuto con la bocca. Da ricordare che un cestino pieno di castagne senza riccio e tante foglie, lasciato ad un bambino ed alla sua fantasia, rimane sempre una buona idea.

TMT (ti.mamme team)

