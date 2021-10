Imparare a truccare i bimbi per Halloween

CASTEL SAN PIETRO - Mamme e papà, quante volte i vostri figli vi hanno chiesto un trucco di Halloween e vi siete sentiti impreparati?

Laura, in collaborazione con Calendar People, organizza un pomeriggio per insegnare ai genitori a dipingere il viso dei più piccoli in modo professionale, in vista della notte più spaventosa dell'anno.

I corsi, previsti nei pomeriggi del 30 e 31 ottobre a Castel San Pietro, sono pensati per i bambini accompagnati da un genitore.

Per info e costi visita il sito di Calendar People.