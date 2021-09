Sicurezza su ruote: le protezioni che salvano i bambini

Le attività all’aria aperta, meglio con gli amici, sono le preferite a qualsiasi età e, proprio a seconda di essa, si possono accompagnare all’uso di biciclette, monopattini e skateboard (per citarne qualcuno). L’utilizzo di tutti i mezzi con le ruote, compresi i pattini in linea, è utile per tonificare i muscoli, migliorare equilibrio e coordinazione, scaricare la tensione, ma anche aumentare l’autostima ed il senso di responsabilità e, ovviamente, divertirsi. Ma è bene non dimenticare prudenza e sicurezza anche per andare sul triciclo. In termini di sicurezza, bisogna ricordare che pattini, monopattini e skateboard usati per giocare devono essere utilizzati in aree pedonali lontano dal traffico o in strade secondarie evitando di disturbare o mettere in pericolo gli altri.

Messe in chiaro le disposizioni del codice della strada, bisogna pensare alla sicurezza personale, soprattutto quando ad usare questi oggetti sono i bambini. Il casco è un prezioso alleato per la sicurezza ed è fondamentale sceglierlo della misura giusta perché sia veramente efficace. Andare sui pattini, sul monopattino, sullo skateboard ed anche sulla bicicletta richiede anche l’uso di ginocchiere, paragomiti e parapolsi e, magari scarpe robuste con una protezione per le caviglie. Siccome la prudenza non è mai troppa, meglio insegnare ai bambini a non esagerare sopravvalutando la loro abilità e a non correre, per rendere efficace anche un’improvvisa frenata. Procedere per gradi, inoltre, permette ai bambini di prendere dimestichezza anche con le proprie capacità.

Il monopattino, per esempio, è propedeutico alla bicicletta ed è un ottimo modo per sviluppare la psicomotricità e di capire tanti altri particolari, dal piede dominante al miglior modo per rimanere in equilibrio. Anche l’esempio degli adulti è fondamentale per assicurarsi l’utilizzo in sicurezza dei mezzi su ruote da parte dei bambini. Se mamma e papà usano le corrette protezioni andando in bici o sui pattini, i piccoli la prenderanno come un’abitudine, una routine imprescindibile. E tenendo a mente queste accortezze il divertimento sarà completo ed anche migliore.

TMT (ti.mamme team)

