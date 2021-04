Due libri per celebrare l'International Familiy Equality Day

A inizio maggio si celebra in tutto il mondo l’«International Family Equality Day» (IFED). In occasione di questo speciale evento, la Federazione Famiglie Arcobaleno propone due inviti a Berna e a Zurigo e pubblica due libri per l’infanzia nelle quattro lingue nazionali.

Ogni anno, durante il primo fine settimana di maggio, le famiglie arcobaleno di tutto il mondo celebrano l’"International Family Equality Day" (IFED), un evento all’insegna della pluralità che offre a queste famiglie un’occasione per acquisire visibilità, consolidare sé stesse e la loro comunità nonché farsi garanti della parità di trattamento.

Quello che nel 2012 era cominciato come un evento in sordina, nel frattempo è cresciuto fino a diventare un grande movimento mondiale. Basti pensare che nel 2020 l’IFED è stato celebrato in 152 città di 62 Paesi.

«Si tratta di dare dignità alla bellezza, all’unicità e al valore di ogni famiglia», afferma la co-presidente dell’IFED Matcha Phorn-in (Thailandia). Una posizione condivisa dall’altra co-presidente IFED Benny Odongo (Kenya), secondo la quale non conta in che modo viene definito il concetto di famiglia: «Quello che importa sono i legami familiari che abbiamo costruito e che coltiviamo», dice Odongo. «Sono felice che il 2 maggio tutte le famiglie arcobaleno del mondo potranno acquisire visibilità e celebrare sé stesse, supportarsi e ispirarsi a vicenda, incoraggiarsi e mostrare solidarietà a quelle famiglie che per motivi di sicurezza non possono comparire in pubblico».

Due nuovi libri - L’evento clou delle prossime attività IFED sarà la pubblicazione di due libri per l’infanzia a cura della Federazione Famiglie Arcobaleno: "È tardi per giocare" e "Al mattino presto»". I testi sono di Lawrence Schimel, le illustrazioni di Elīna Braslina, mentre l’edizione in tutte e quattro le lingue nazionali è realizzata dalla stessa Federazione Famiglie Arcobaleno per celebrare il suo 11º anniversario. «Sono felicissima di questo evento», dichiara Maria von Känel, fondatrice dell’IFED e direttrice della Federazione Famiglie Arcobaleno. «Con questi racconti per bambini rendiamo visibili le pluralità delle forme familiari in modo molto naturale, dando così un contributo importante a favore di una maggiore accettazione e parità delle persone LGBTIQ*». I due libri saranno presentati durante il fine settimana IFED a Berna e a Zurigo.

Sabato primo maggio e domenica 2 maggio sono in programma diversi eventi a Berna e Zurigo. Per maggiori info clicca qui