Olio EVO: proprietà e benefici per mamma e bambino

L’olio extravergine di oliva è un ingrediente tipico della dieta mediterranea, le cui caratteristiche sono scientificamente riconosciute indispensabili per la crescita dei bambini ed il benessere degli adulti. Proprietà medicamentose ed antiinfiammatorie sono le peculiarità più note dell’olio EVO che, stando ad autorevoli studi, ha ottimi effetti persino sulla depressione post partum, ma soprattutto sullo sviluppo del feto e nella fase di pre-concepimento. L’ingrediente deve essere di qualità ed il suo consumo anche in gravidanza garantisce ottimi effetti sulla salute del lattante, riducendone il rischio di tosse e broncospasmo. Il dottor Gianfranco Trapani, pediatra esperto in nutrizione, evidenzia l’importanza dell’olio extravergine di oliva nell’alimentazione quotidiana, inserito in una dieta bilanciata, suggerendone l’inclusione nell’alimentazione dei piccoli sin dal loro svezzamento.

Il contenuto di polifenoli, infatti, conferisce all’olio EVO un’azione medicamentosa, mentre la molecola oleocantale ha effetti antiinfiammatori, paragonabili a quelli dell’ibuprofene. I benefici dell’olio extravergine di oliva, inoltre, sono ravvisabili anche durante l’allattamento visto che le mamme che assumono l’ingrediente regolarmente, ne trasmettono le ottime sostanze ai propri figli. Anche in passato, sebbene non ci fossero tante attestazioni scientifiche, l’utilità dell’olio EVO era talmente tanto riconosciuta da renderlo elemento fondamentale nell’alimentazione dei più piccoli, diluito con latte vaccino ed acqua, infatti, sostituiva il latte artificiale. Da ricordare, inoltre, che il consumo regolare di olio extravergine di oliva aiuta a prevenire l’obesità se inserito in un piano alimentare sano e bilanciato sin dalla prima infanzia. L’importante è scegliere un prodotto di buona qualità che garantisca effetti ottimali per la salute.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram