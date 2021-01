Apre l'asilo nido OttoAccaZeta

Un nuovo asilo nido vedrà la luce in Ticino. A febbraio aprirà i battenti l'asilo nido OttoAccaZeta, riconosciuto dall'UFAG (DSS).

La struttura nasce da un'idea di Assunta Ranieri Bernasconi, già promotrice del primo spazio di coworking in Ticino, lo "Spazio 1929", ed é parte integrante del progetto 8Hz family coworking, che integra al servizio di asilo nido un coworking, per consentire ai neogenitori di tornare al lavoro dopo la nascita di un figlio. Un ufficio con un nido a portata di mano.

La struttura si trova a Pambio Noranco, in via Pian Scairolo. Il nido accoglierà 17 bambini, in uno spazio di circa 300 m2, con grande terrazza esterna coperta, e in estate arriverà anche il giardino.