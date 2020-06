Colonia estiva a Pregassona

Durante il mese di agosto, l'Associazione Kreiamoci, in collaborazione con la Commissione di quartiere di Pregassona, propone una colonia diurna dal nome “Le avventure del Re Leone” rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni, presso il Capannone.

«Sollecitata da molti genitori dei numerosi bambini che popolano il quartiere, la Commissione ha deciso di attivare questo progetto per coprire una mancanza che si era rilevata negli anni, con lo scopo di offrire un luogo dove i ragazzi possano trascorrere in modo piacevole le loro giornate durante le vacanze scolastiche» fanno sapere Luca Campana, membro e Marco Imperadore, presidente della Commissione di quartiere.

L'idea di collaborare con l'Associazione Kreiamoci, che organizza colonie da quando è stata fondata dieci anni fa, è nata dalla presenza costante dell'associazione nel quartiere con i laboratori creativi Krei Art - a partecipazione gratuita grazie al sostegno della Divisione socialità della Città di Lugano - e in occasione dei vari eventi organizzati dalla Commissione.

Preziosa è stata anche la partecipazione offerta dalla Farmacia Contrada dei Patrizi di Viganello-Pregassona, che si è messa a disposizione per promuovere delle tariffe agevolate ai bambini di Pregassona con problematiche finanziarie.

«La colonia estiva proposta in collaborazione con Kreiamoci e la Farmacia Contrada dei Patrizi è un'ottima alternativa per le famiglie che quest'anno non intendono o non si possono permettere di andare in vacanza, sia per la situazione pandemica generale in vari paesi europei ed extraeuropei, che per le ripercussioni economiche che il Covid-19 ha avuto sulle famiglie per circa quattro mesi» aggiunge Ihsan Alpen, membro della Commissione.

Dal 3 al 21 agosto, per tre settimane, verranno dunque proposte attività ludiche, creative ed escursioni, offrendo così ai bambini un'occasione per incontrarsi all'insegna dell'amicizia e del divertimento. Il tutto assicurando ai partecipanti lo svolgimento delle attività in sicurezza e nel rispetto delle normative di protezione vigenti.

Per più informazioni e iscrizione è possibile consultare il sito www.kreiamoci.ch.