Da Coira ad Arosa con il trenino rosso

Il percorso della Ferrovia Retica che da Coira arriva ad Arosa è ricco di posti incantati e ben si adatta a chi ha bambini. Augusta, di Mini Me Explorer, ci racconta la sua esperienza.

Da che età è adatta questa gita? Quanto tempo si impiega?

«Il viaggio sul trenino rosso dura esattamente un'ora, da Coira ad Arosa, e ci sono corse ogni ora. Il viaggio, quindi, non è troppo lungo e dunque anche adatto a chi ha bambini piccoli (dai 3 anni), perché non hanno tempo per annoiarsi. Parte dal piazzale fuori dalla stazione, quindi non perdete tempo a cercare il binario all'interno».

Come si possono intrattenere i bambini durante il viaggio?

«Se scegliete, e ve la consiglio, la carrozza famiglia (quella con disegnati gli orsi sul vagone) potete trovare delle schede per svolgere una bella caccia al tesoro. È in tedesco, ma all'apparenza facilissima: bisogna contare i ponti e le gallerie, e trovare lungo il percorso cinque grandi orsi di legno, e trascrivere la lettera dell'alfabeto accanto a loro. In realtà diventa tutto un po' più complicato: la galleria che entra e esce per tre volte di seguito, è una galleria o tre? Il ponticello rialzato di circa un metro è da considerarsi ponte o no? Insomma, per tutto il tragitto abbiamo avuto il nostro bel da fare - e lo splendido panorama ce lo siamo goduti meglio al rientro».

Coira e Arosa: cosa visitare con i bambini?

«Coira l'abbiamo visitata un po' in fretta, ma il centro storico è un gioiellino che meriterebbe una visita più approfondita. Ci sono diversi musei che possono essere interessanti per i bambini, il Rätisches Museum ed il Bündner Naturmuseum, in particolare - dove ha riscosso grande successo la sezione dedicata ai mammiferi. Ad Arosa invece c'è talmente tanto per le famiglie che è difficile scegliere: il parco degli orsi, il parco avventura e soprattutto il sentiero degli scoiattoli. Uno scoiattolo che viene a mangiarti una nocciola o una mandorla direttamente dalle mani è la gioia di ogni bambino».

