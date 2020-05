Una passeggiata alla scoperta dell'Alpe Bolla, Monte Brè e Boglia

Monte Brè - Alpe Bolla, una passeggiata che tutti i bambini del luganese conoscono molto bene. Ora è tempo che anche gli adulti scoprano questa bellissimo tracciato. Ecco l'esperienza di Nazarena, di Mini Me Explorer.

Da che età è consigliata la passeggiata?

«Dipende molto da quanto i bimbi amano camminare e scarpinare. Sia la salita al Monte Brè che quella al Monte Boglia sono abbastanza ripide, soprattutto il sentiero che sale al Boglia; le consiglierei a partire dai 6 anni».

In quale stagione è meglio andare a visitare questi tre bellissimi posti immersi nella natura?

«Sono bellissime passeggiate da fare in ogni stagione. I periodi migliori restano comunque la primavera, l'estate e l'autunno. Il Monte Boglia è piuttosto in quota, in quanto si trova a 1516 metri di altezza, quindi può essere freddo! Spesso la cima è innevata, anche in primavera o in autunno».

Si possono raggiungere anche con mezzi di trasporto pubblici?

«Si può raggiungere il paese di Brè con l'autobus oppure con la funicolare. La fermata dell'autobus si trova nell'ampio parcheggio di fronte alla Chiesa. Da qui si può partire per la passeggiata sul Monte Boglia e Alpe Bolla».

