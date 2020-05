Genitori felici con il mindful parenting

Quello di genitori è il compito più difficile al mondo. L'avrete sentito dire e, probabilmente, avrete sperimentato personalmente la verità di questa affermazione, scoprendo l'importanza di un rapporto consapevole con i propri figli. In aiuto a questa necessità arriva il minduful parenting, una sorta di allenamento dell'attenzione intesa come migliore espressione di amore. Prendersi cura di qualcuno, infatti, dimostra amore ed interessamento, ma la capacità di prestare attenzione è fisiologicamente limitata ed un genitore ha davvero tantissime cose alle quali stare attento, rimanendo vittima del cosiddetto stress genitoriale.

Gestire questa ansia diventa, quindi, fondamentale ed essere genitori consapevoli diventa la soluzione per una crescita tranquilla, con l'accettazione delle inevitabili difficoltà. Con il mindful parenting si riesce a trovare il modo per sviluppare la consapevolezza dei genitori senza innescare sensi di colpa, come spiega la psicoterapeuta cognitivista olandese Susan Bögels, evidenziando l'importanza di individuare anche percorsi alternativi ai soliti litigi che non portano ad alcun risultato. Esercitare il mindful parenting significa non mancare alle richieste di attenzione condivisa da parte dei figli, e prestare attenzione alla loro vera natura individuando i loro interessi.

Importante è anche l'attenzione di un genitore verso se stesso: annotare quotidianamente almeno 3 cose per le quali essere grati, praticare la self compassion, ovvero individuare i propri bisogni e prendersi cura di se stessi, concedersi due momenti della giornata durante i quali ascoltare le proprie emozioni, fissare la propria attenzione sul ritmo respiratorio ed, in fine, visualizzare il proprio corpo nello spazio per una forma di consapevolezza allagata da trasferire all'andamento dell'intera giornata. Il mindful parenting, all fine, è il percorso grazie al quale il ruolo di genitori, per quanto difficile, rimane il più bello del mondo.



TMT (ti.mamme team)

