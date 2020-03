Ecco qualche spunto su come impiegare il tempo con i bimbi

L'emergenza coronavirus ci costringe ad essere creativi, soprattutto quando a casa ci sono i bambini. Come far fronte alla situazione? Lo abbiamo chiesto a Jenny di Mini Me Explorer.

«Non sapete più quali pesci pigliare per intrattenere i vostri bambini a casa? I compiti da scuola non sono ancora arrivati? Dovete lavorare ma gestire i bambini sempre più euforici nello stesso tempo sta diventando un’impresa pazzesca? Vi servono idee, poco ma sicuro. Bene, noi di Mini Me Explorer abbiamo raccolto una lista di attività da fare a casa, spolverando i miei vecchi ricordi di docente di scuola dell’infanzia e gli attuali siti sul web.

Vi consigliamo di suddividere la giornata con attività differenti: attività da fare a tavolino tranquille, dove i bambini possono imparare qualcosa di nuovo, momenti di gioco libero individuale, dove il bambino si può (e si deve) annoiare, attività in famiglia (giochi di società e tornei), attività grafico pittoriche o artistiche e non da ultimo attività di movimento. Non facile se si sta a casa, direte voi….Vi serve fantasia e creatività, ma forza, ce la possiamo fare.

Nella nostra lista abbiamo suddiviso le attività per età: ci sono siti dove poter fare tour virtuali nei vari musei, altri dove vengono spiegati i procedimenti per fare gli esperimenti scientifici, oppure tutorial per lavoretti manuali. Abbiamo trovato in rete anche siti che propongono schede didattiche suddivise per materie oppure potete realizzare delle escape room in casa o ancora far costruire un ristorante con la carta. Ad esempio si può pensare di costruire un memory, disegnando le carte, o ancora improvvisare un ristorante, con tanto di menù e portate. Insomma, le idee non ci mancano.

La nostra lista é in continuo aggiornamento, se vi va di condividere con noi la vostra idea scriveteci pure, saremo contente di poterla aggiungere e di condividerla con il blog».

Per consultare la lista di idee clicca qui