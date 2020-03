Allarme sonno tra bambini e adolescenti

Un buon sonno è, da sempre, un ottimo aiuto per la salute psicofisica di ognuno. La sua importanza è esponenziale nei più piccoli che, con le giuste ore di sonno, riescono a recuperare tutte le energie necessarie alle loro attività quotidiane e a mantenere un sereno equilibrio umorale. Ma non solo.

Dormire bene è il modo più semplice per evitare disturbi relazionali ed è utile per evitare problemi di obesità nei più piccoli. Analizzando lo stile di vita degli under 17, però, è emerso un dato preoccupante: le loro ore di sonno sono inferiori a quelle necessarie, a causa di errate abitudini. Ritardare l'ora della nanna trattenendosi di più alla tv, al cellulare o al computer è la prima e più diffusa, accompagnata da consuetudini alimentari scadenti.

Ed è subito allarme sonno. Lo conferma un studio coordinato dal dottor Labros Sidossis, della Rurgers University nel New Jersey, e condotto su oltre 175 mila studenti tra gli 8 ed i 17 anni. I risultati della ricerca sono stati presentati dall’American Academy of Sleep Medicine ed evidenziano l'associazione dell'obesità con i disturbi del sonno. Le giuste ore di riposo notturno, infatti, regolano gli ormoni della fame e restituiscono le energie necessarie anche per lo sport.

Diventa fondamentale, quindi, regolare lo stile di vita dei più giovani educandoli ad abitudini corrette. Può essere complicato per i genitori, costretti a ridimensionare l'uso smodato dei dispositivi elettronici a disposizione, ma ripristinare un ordine nelle attività quotidiane dei propri figli, includendo il numero corretto di ore di sonno, è necessario per tutelare la loro salute. Senza dimenticare che anche gli adulti, dormendo poco, vanno incontro a problemi cardiovascolari.

Quanto bisogna dormire? Tra 14 e 17 ore un neonato, non meno di 9 e non più di 16 i bimbi di 2 anni, circa 10 i pargoli in età scolare, 8-10 gli adolescenti. Per gli adulti le ore di sonno si riducono, ahimé, e quelle raccomandate oscillano tra le 8 dei giovani alle 6 dei più maturi. Agli over 65 si consiglia un sonno di 7-8 ore, ma a qualcuno ne bastano anche 5 o 6 ed altri ne dormono anche 9!



TMT (ti.mamme team)

