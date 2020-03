Una gita al Museo della Scienza e tecnologia di Milano

Il Museo della Scienza e tecnologia di Milano può essere un ottimo spunto per trascorrere una giornata insieme alla famiglia, non troppo lontano da casa. Jenny di Mini Me Explorer ci racconta la sua esperienza.

Qual è lo scopo del Museo?

«L’obiettivo è quello di suscitare interesse per la tecnologia e trasmettere entusiasmo per la comprensione della scienza. Conosciuto anche con il nome "Museo Leonardo Da Vinci", è il più grande museo tecnico – scientifico di tutta Italia e si trova in un monastero olivetano nel cuore della città di Milano. Pensate che si sviluppa su una superficie di 50.000 mq, ci sono 155 percorsi educativi, 14 laboratori e ben 16.000 oggetti esposti».

Quale consigli dareste ai genitori che vogliono portare i bambini?

«Dopo la nostra esperienza, mi sento di consigliare assolutamente di preparare bene la visita, proprio perché il museo è grandissimo e visitarlo tutto in una sola giornata è impossibile. Inoltre bisogna tener conto dell’età dei bambini e dei loro interessi. Anche le visite guidate al sottomarino Toti, così come la partecipazione ai diversi laboratori, vanno riservati in anticipo. Trovate tutte le informazioni sul sito».

Qual è la parte che ha più affascinato e divertito i più piccoli?

«I bambini (ma devo dire anche noi adulti) siamo rimasti affascinati dalle sale dedicate al maestro Leonardo Da Vinci; si tratta infatti della più grande esposizione permanente al mondo dedicata a lui. Un percorso di oltre 1300 mq che racchiude 170 modelli storici, opere d’arte, installazioni e volumi antichi. I suoi modelli di “macchine” sono davvero interessanti. Inoltre, a detta di marito e bambini, anche la visita guidata al sottomarino Toti é stata davvero coinvolgente (io non ho trovato posto, perché non avevamo prenotato i biglietti online!)».

