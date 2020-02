Al Foce arriva la storia di Ursin

Sabato 8 e domenica 9 febbraio al Teatro Foce andrà in scena lo spettacolo "Ursin", ispirato al racconto di Alois Carigiet e Selina Choenz, per tutti i bambini a partire dai 5 anni.

Risale al 1945 la prima edizione di “Uorsin” (o Schellen-Ursli in tedesco), oggi diventato un classico della narrativa per ragazzi. Il piccolo Ursli si prepara per il “Chalandamarz”, la tradizionale festa engadinese del primo marzo, dove i bambini percorrono le strade dei paesi scacciando l'inverno al suono di campanacci. Ursli vorrebbe sfilare al fianco dei ragazzi grandi che suonano i campanacci più grossi, ma in sorte gli tocca una piccola campanella.

Qui inizia l'avventura di Ursli, che decide di andare a cercare un campanaccio più grande. Un racconto che parla di determinazione e coraggio, relazione con i genitori e senso di appartenenza alla comunità.

Lo spettacolo, in programma alle 16.00 sia sabato che domenica, ha una durata di circa un'ora.

Info e biglietti su biglietteria.ch