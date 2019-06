Co-genitorialità, quando il bene dei bambini è prioritario

In principio fu la famiglia allargata che, in un clima che sembrava ultramoderno, vedeva svilupparsi, intorno ai figli di genitori separati, una fitta rete di seconde mogli, nuovi compagni e fratelli aggiunti. Lo step successivo, nato in epoca contemporanea, ha preso il nome di co-genitorialità che in inglese è il coparenting, ovvero i comportamenti posti in essere dai genitori per la crescita serena ed equilibrata dei figli.



La co-genitorialità coinvolge, indistintamente, coppie separate, di fatto ed elettive ed il principio sul quale si fonda è la volontà di essere genitori, esercitando pienamente e seriamente questo diritto-dovere. Ecco quindi che nella co-genitorialità rientrano i genitori separati che mantengono una presenza attiva e costante nella vita dei figli, ma anche le coppie di fatto legate dal desiderio di crescere insieme dei figli, e persino le coppie elettive, ovvero quelle formate da due amici di lunghissima data che condividono principi e stili di vita, ma non sentimenti amorosi, è decidono di avere e crescere un figlio insieme pur mantenendo, magari, le proprie vite separate.



Ma come funziona praticamente la co-genitorialità? In realtà è tutto molto semplice. Etero oppure omosessuali, le coppie di genitori antepongono i bambini ad ogni personale interesse e, mettendo da parte ogni ostilità nei confronti dell'ex partner, evitano commenti acidi o denigratori sul suo conto in presenza dei figli e mostrano disponibilità nei confronti delle sue esigenze, per esempio lavorative, rimanendo flessibili rispetto ad orari e programmi. Un atteggiamento civile ed educato che dovrebbe rappresentare la normalità, ma che, in realtà, può perdersi durante separazioni e divorzi ostili. La co-genitorialità, insomma, è semplicemente il frutto della collaborazione basata su accordo e rispetto. Quando gli equilibri diventano faticosi e fragili, tanto da mettere in pericolo la co-genitorialità, può essere di aiuto la mediazione familiare, sicuramente più accettabile di interventi giudiziari a base di avvocati e giudici. In un rapporto di co-genitorialità, infatti, prevale il buonsenso sull'avere ragione a tutti i costi, impegnandosi a trovare una soluzione valida per tutti piuttosto che sprecare energie nell'affibbiare le colpe a qualcuno.



Può sembrare utopia, ma esiste davvero ed è un sistema che funziona, soprattutto a vantaggio dell'equilibrio dei figli.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram