L'armonia tra veline era tutta una finzione

MILANO - Hanno trascorso anni lavorando fianco a fianco tutti i giorni, ma le ex veline Irene Cioni e Ludovica Frasca non sono mai andate d'accordo, anzi. A rivelarlo è stata la prima, che ha spiegato anche come sia lei che la collega pubblicamente hanno sempre finto di essere amiche. «Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c'è stato nulla da fare», ha fatto sapere in un'intervista rilasciata al settimanale 'DiPiù'.

«Non ci siamo mai trovate bene l'una con l'altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione», ha aggiunto. Anche se dal punto vista professionale non c'erano problemi, tra loro qualcosa non ha funzionato: «Avevamo pensato che sarebbe stato brutto far sapere che non andavamo d'accordo. Abbiamo sempre lavorato bene insieme, il clima lavorativo era buono. Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza e, va detto, non è che me lo aspettassi».

Irene, 26 anni, è alla fine della sua prima gravidanza. Aspetta un figlio insieme al compagno Giacomo. Nel frattempo ha anche cambiato vita: ora fa l'insegnante di yoga a Milano.