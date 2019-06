Taylor Mega e la moglie di Bonolis fanno shopping di lusso insieme: subissate dalle critiche

MILANO - Taylor Mega si è concessa un pomeriggio di shopping a Milano insieme a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e star di Instagram. Le due si sono ritrovate insieme nella boutique extra lusso di Chanel a Milano. La 25enne e la 45enne hanno trascorso qualche ora a caccia di borse, consigliate dal migliore amico di Sonia, Alessandro Boero.

Taylor, ex naufraga dell'Isola dei Famosi e reduce da una settimana nella casa del Grande Fratello, è sembrata un po' incerta su quale accessorio comprare e ha chiesto aiuto proprio alla Bruganelli, una che di acquisti di lusso se ne intende parecchio. Le immagini del pomeriggio nello store meneghino, tra chiacchiere e champagne, ha ovviamente scatenato gli hater, sia quelli di Taylor che quelli di Lady Bonolis, criticatissime perché a detta di qualcuno ostenterebbero pubblicamente le loro possibilità economiche proprio per suscitare invidia.

I commenti negativi non sembrano però aver toccato minimamente le due bionde, e soprattutto la Bruganelli, ormai abituata ad essere al centro di polemiche di questo genere. Basti ricordare cosa accadde la scorsa estate quando Sonia pubblicò su Instagram alcuni video che la ritraevano in partenza per le vacanze con un jet privato. Su di lei si scatenò una vera e proprio bufera mediatica.