Tensione altissima attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ieri l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha lanciato l'allarme: il segretario generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi in relazione ai bombardamenti russi nella zona ha parlato di «rischio reale di un disastro nucleare con danni per la salute delle persone e per l'ambiente dell'Ucraina, ma anche oltre».