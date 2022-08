Prosegue il conflitto in Ucraina, con una serie di scontri sul terreno specialmente tra Donbass e la parte meridionale del Paese. Ma in queste ore c'è da registrare anche l'alto stato di tensione riguardante la centrale nucleare di Zaporizhzhia, le accuse contro gli ucraini da parte della Russia (che dà la colpa per la strage del centro di detenzione di Olenivka) e di Amnesty International (sulla messa in pericolo della popolazione civile).