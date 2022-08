La prima nave carica di grano ha superato l’ispezione avvenuta allo scalo di Istanbul e ha iniziato il suo viaggio in direzione del porto di Tripoli in Libano. L'attracco è atteso per il 6 agosto. Intanto sul terreno continuano i combattimenti. La città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, è stata ancora colpita da due missili russi. Sul fronte negoziati, Mosca è tornata a ribadire di essere pronta a discutere con l’Ucraina ma secondo le sue condizioni. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov si è detto pronto a «negoziare sulle basi che abbiamo già ribadito. Pretendiamo una separazione delle trattative riguardanti la neutralità di Kiev da quelle sul futuro della Crimea e del Donbass».