Il reparto Wagner avanza nel Donbass: LIVE

Gli scontri sul campo continuano, da Odessa al confine orientale, ma non sembrano impedire l'avvio delle operazioni per l'esportazione del grano ucraino. Un centro per il coordinamento dei corridoi nel Mar Nero aprirà oggi a Istanbul con rappresentanti di Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite per avviare il piano concordato tra le parti il 22 luglio.