La guerra in Ucraina non si ferma: segui il LIVE

Occidente e Russia al muro contro muro. Per l'ennesima volta. A fare da teatro è stato ieri il G20 dei ministri degli Esteri a Bali. Le potenze del G7 hanno rinnovato la condanna contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina ed il ministro Serghiei Lavrov ha risposto in modo plateale, abbandonando il vertice prima della conclusione. L'unico segnale di apertura da parte di Lavrov è arrivato con la disponibilità a colloqui con Ankara e Kiev per aprire finalmente i corridoi per il grano ucraino. In questo impasse, anche il Vaticano tenta di dare un contributo per una soluzione diplomatica del conflitto: papa Francesco potrebbe andare a Kiev ad agosto.