Kiev chiede negoziati per Mariupol, l'esercito russo intanto avanza verso Est

Kiev chiede negoziati su Mariupol - Sul campo continua l'assedio a Mariupol, con l'Ucraina che ha offerto alla Russia una «sessione speciale di negoziati» nella città portuale per salvare chi è ancora lì. Ma le forze russe già preparano per il 9 maggio una parata per celebrarne la conquista. L'acciaieria Azovstal «sarà completamente sotto il controllo delle forze della Federazione russa» entro oggi pomeriggio, ha affermato da parte sua il leader ceceno Ramzan Kadyrov in un messaggio audio pubblicato in linea. Il governatore della regione ucraina orientale di Lugansk, Serhiy Gaidai, ha annunciato invece che le forze russe controllano l'80% del territorio dell'oblast.

La guerra della Russia in Ucraina terminerà quando la Nato smetterà di utilizzare il territorio ucraino per minacciare Mosca, afferma l'alto funzionario del ministero degli esteri russo Alexey Polishchuk. «L'operazione militare speciale terminerà quando i suoi compiti saranno assolti. Tra questi ci sono la protezione della popolazione del Donbass, la smilitarizzazione dell'Ucraina e l'eliminazione delle minacce alla Russia provenienti dal territorio ucraino a causa della sua presa da parte di paesi Nato», ha affermato Polischuk aggiungendo che l'operazione militare «si sta svolgendo come previsto" e che "tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti». (ats ans)