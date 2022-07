Intanto sul campo si è continuato a combattere. Anche a Zaporizhzhia dove continua ad aleggiare lo spettro nucleare. Gli ucraini hanno accusato i russi di volere utilizzare l'impianto - il più grande d'Europa, con ben sei reattori - per immagazzinarvi missili, carri armati ed esplosivi. Mentre Mosca afferma che le forze di Kiev, con i loro attacchi, puntano a provocare «un disastro nucleare in Europa». Ma le paure non si placano nemmeno per un possibile allargamento del conflitto che porti a uno scontro atomico tra Russia e NATO. Questo, almeno, l'avvertimento lanciato sempre ieri dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko per cercare di convincere Kiev ad accettare una pace che comporterebbe la cessione di una parte significativa del suo territorio.