L'Europa pensa alle prossime sanzioni: LIVE

Nella giornata di ieri (qui il nostro live) le prime otto navi straniere hanno potuto raggiungere i porti ucraini per caricare il grano. La creazione di corridoi sicuri per l'esportazione di prodotti agricoli è stato pure l'argomento principale della conversazione tra Zelensky ed Erdogan, con il presidente turco che ha dichiarato che la Turchia «continua a lavorare» per la consegna dei prodotti cerealicoli ucraini al mercato mondiale.