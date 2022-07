L'ultimo stadio dello sfruttamento

Un "pizzo" per lavorare - Sono anni, infatti, che inchieste giornalistiche, tra cui quelle del Guardian, o le denunce di diverse organizzazioni umanitarie, prime fra tutte Amnesty International, hanno permesso di far luce su questa nuova forma di schiavitù. Oltre che sul numero esorbitante di morti sul lavoro, il quotidiano inglese ha fatto luce su di un altro drammatico aspetto della vicenda: per poter lavorare nei cantieri dei Mondiali, i lavoratori migranti sono stati costretti a pagare miliardi di dollari in tasse di assunzione. In Qatar vivono circa 2 milioni di lavoratori provenienti da Paesi poverissimi come il Bangladesh, il Nepal o dal continente africano. Per il Guardian, i soli migranti provenienti dal Bangladesh hanno pagato in Qatar la bellezza di 1,5 miliardi di dollari, se non addirittura 2 miliardi, tra il 2011 e il 2020 tra tasse, commissioni e ‘mazzette’ per assicurarsi il posto di lavoro. I lavoratori nepalesi avrebbero pagato 400 milioni, tra la metà del 2015 e la metà del 2019. Coloro che lavorano nei cantieri, quindi, pagano commissioni che vanno dai 3.000 ai 4.000 dollari a fronte di un guadagno di 275 dollari al mese. Come scritto nell’inchiesta del giornale inglese “significa che devono lavorare per almeno un anno solo per pagare le tasse di assunzione”. Si tratta in piena regola di una forma di schiavitù moderna. Nonostante l’addebito delle tasse sia formalmente illegale in Qatar rimane, però, una pratica molto diffusa che spinge le persone a contrarre ingenti debiti per poter far fronte a questo tipo di pagamento, esponendosi, in questo modo, a ogni possibile forma di sfruttamento lavorativo.