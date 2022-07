Il cambiamento climatico allarga la foresta verticale

Edilizia contro la crisi climatica - Il primo Bosco Verticale in Albania sorge nella sua capitale Tirana, in pieno centro cittadino. La facciata dell’edificio è completamente ricoperta di vetrate e ospita oltre 550 metri quadrati di verde, tra arbusti e alberi. Nei progetti dello Studio Boeri vi è anche la "Forêt blanche", la foresta bianca, a Parigi. La torre, alta 54 metri, sarà ricoperta da duemila alberi, arbusti e piante con una superficie verde equivalente ad un ettaro di foresta. La peculiarità della costruzione è la struttura portante in legno e l’utilizzo di pannelli di tamponamento portanti in Xlam, composto al 99,4% di legno e dallo 0,6% di colla. Nel distretto Nieuw Zuid ad Anversa, sorge invece il Palazzo Verde che risulta essere l’edificio più verde dell’intero Belgio. Coperto, per il 60% della sua superficie, da specie vegetali. Progettato per ospitare tre giardini in copertura, ha una capacità di assorbimento pari a 30 tonnellate di CO2 all’anno. La crisi climatica ci richiama alla necessità, non più derogabile, di progettare aree urbane più sostenibili dal punto di vista ambientale. La forestazione urbana, non deve rimanere un concetto di nicchia ma diventare un nuovo modo di concepire le nostre città.