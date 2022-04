Tra bombe e sanzioni, inizia il 42esimo giorno di guerra

Il focus su Borodyanka

L'occhio dell'esercito e delle autorità centrali ucraine, così come quello dei media, inizia a concentrarsi in queste ore su Borodyanka. Città nella cintura urbana di Kiev ma più lontana dal centro rispetto a Bucha (si parla di circa 60 km in linea d'aria) è stata colpita in maniera estremamente dura dalle bombe dell'aviazione russa. A venire disintegrati dai razzi sono stati diversi palazzi residenziali. Il timore, che però è quasi certezza, è che sotto alle macerie ci siano centinaia di corpi senza vita di civili. Popolazione che, riporta la BBC con un servizio di un inviato in loco, non sembra essere stata risparmiata dalle violenze da parte dell'esercito russo come raccontano diverse testimonianze di esecuzioni sommarie - e a sangue freddo - simili a quelle già avvenute in altre parti del Paese.