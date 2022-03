Conflitto in Ucraina: segui il live

Zelensky ai soldati russi: «Arrendetevi»

Il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo intervento diffuso sul web, ha invitato i soldati russi ad arrendersi. «In diciannove giorni sono morti più militari che nelle guerre in Cecenia», ha detto in russo. «Vi offro una scelta in nome del popolo ucraino: vi offro la possibilità di vivere. Se vi arrendete sarete trattati come essere umani, con dignità. È il modo in cui non siete stati trattati dal vostro esercito. È il modo in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente».