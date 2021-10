Tutti insieme

...tutti e cinque i sensi, non solo il gusto.



VISTA

«L’occhio vuole la sua parte», si dice. Ed è vero! Il colore e l’aspetto di un alimento possono renderlo più appetitoso. Vuoi mettere una mela rossa e lucida a confronto con una giallognola e piena di macchie? O un piatto bello colorato con una pappa marroncina? Anche i colori delle stoviglie, della tovaglia e della decorazione influiscono.

GUSTO

La lingua è un organo straordinario in grado di percepire cinque sapori fondamentali: il dolce, l’aspro, il salato, l’amaro e l’umami (parola giapponese che letteralmente significa “saporito”). Lo fa attraverso circa cento papille, minuscole escrescenze costituite a loro volta da centinaia di cosiddetti calici gustativi.

OLFATTO

Assieme al gusto, l’odorato è certamente il senso più importante in ambito mangereccio. Quando il naso non funziona, per esempio a causa di un raffreddore, il cibo non è così buono. L’olfatto ci consente di riconoscere gli alimenti non più commestibili, mentre il profumo del nostro piatto preferito fa venire l’acquolina in bocca.

TATTO

Le dita fanno la loro parte soprattutto prima di cucinare. Quando facciamo la spesa, palpiamo gli avocadi e i manghi oppure sentiamo se il pane è ancora caldo o già duro. Ma il tatto ha un ruolo anche in bocca: quando mastichiamo, la lingua percepisce la consistenza e la temperatura del cibo.

UDITO

Non è il primo senso che viene in mente parlando di cibo, ma il rumore di quando mordiamo una carota o del taglio della crosta di un pane la dice lunga sulla loro freschezza. E il suono di quando si stappa una birra o una bottiglia di vino non fa forse venire voglia di apéro? Anche la musica di sottofondo nei ristoranti può stimolare l’appetito.



SCIROPPO DI TÈ CHAI

Preparazione: 30 min. | Tempo totale: 30 min.



PER 6 DL CI VOGLIONO

8 capsule di cardamomo, pestate

4 chiodi di garofano

2 bastoncini di cannella, a pezzi

2 anice stellati

1 c.ni grani di pepe, pestati

¼ di c.no noce moscata





6 dl acqua

6 bustine tè nero

300 g zucchero greggio macinato

1 stecca di vaniglia, dimezzata sulla lunghezza,

i semi messi da parte

50 g zenzero, a fettine sottili

ECCO COME FARE

Spezie: in una padella tostare senza aggiunta di grassi il cardamomo e tutti gli ingredienti fino alla noce moscata inclusa e lasciar raffreddare. Sciroppo: in una pentola portare a bollore l’acqua. Toglierla dal fuoco, aggiungere le bustine di tè, coprire e lasciare in infusione per ca. 10 minuti. Strizzare bene le bustine di tè e toglierle. Ag- giungere lo zucchero, i semi e la stecca di vaniglia, lo zenzero e le spezie, portare a bollore, quindi ridurre il fuoco e lasciar sob- bollire per ca. 10 minuti. Filtrare lo sciroppo attraverso un colino, raccoglierlo con un imbuto nelle bottiglie pulite e preriscaldate fino a poco sotto il bordo, quindi chiudere subito e lasciar raffreddare.

Conservabilità: si conserva per ca. 6 mesi in un luogo fresco e al riparo dalla luce. Una volta aperta, conservare la bottiglia di sciroppo in frigo e consumarla rapidamente.

Servire: mescolare 1 c. di sciroppo con 3 dl di acqua calda, di latte o di latte diluito con acqua (½ latte, ½ acqua) e servire caldo.

CROCCANTE DI SEMI DI ZUCCA E SESAMO

Preparazione: 20min. | Tempo totale: 1 h e 20 min.



PER 280g CI VOGLIONO

10 g burro

100 g semi di zucca

20 g sesamo nero

20 g sesamo

2 prese fleur de sel





120 g zucchero greggio

20 g miele

1 c. acqua

ECCO COME FARE

Semi: in una pentola capiente scaldare il burro. Versare i semi e il sesamo e tostarli per ca. 5 min. mescolando. Aggiungere il fleur de sel e toglierli. Caramello: nella stessa pentola mettere lo zucchero, il miele e l’acqua, quindi portare a bollore senza mescolare. Abbassare il fuoco e far sobbollire facendo oscillare la pentola avanti e indietro fino a ottenere un caramello color nocciola. Unirei semi e mescolare. Sistemare il composto su un foglio di carta da forno, coprirlo con un secondo foglio e stenderlo molto sottile con il mattarello. Lasciar asciugare per ca. 1 ora. Spezzettare il croccante.

Conservabilità: in un barattolo ben chiuso il croccante si conserva per un paio di settimane.

