«Rendiamo più semplice l'esibizione degli artisti di strada»

LUGANO - Sabato pomeriggio, durante uno dei tre giorni dedicati alla Festa d’Autunno, una coppia di giovani artisti di strada che si stava esibendo in Piazza Dante è stata allontanata dalla Polizia. Dopo aver chiesto i documenti di identità e constatato l’assenza di una autorizzazione per esibirsi nelle pubbliche vie, gli agenti hanno infatti ordinato ai due giovani di riporre i loro strumenti musicali nelle rispettive custodie.

L'accaduto è stato constatato di persona dal consigliere comunale del Gruppo PS-PC Aurelio Sargenti: «Abbiamo tutti trovato stonata la rigidità dei due poliziotti con l’aria di festa che circolava in città. Gli improvvisati spettatori non si capacitavano come Lugano - città che vuole essere turistica, aperta, accogliente – possa essere così fiscale e intollerante». Gli artisti di strada - sottolinea ancora Sargenti - sono infatti perlopiù itineranti e si esibiscono di città in città, offrendo il loro talento in cambio di offerte spontanee. Animano le vie e le piazze cittadine contribuendo a rendere la città più accogliente, più festosa, più umana. E sono spesso ignari di possibili Ordinamenti municipali.

Alla luce di quanto successo sabato, Sargenti e alcuni altri consiglieri comunali (vedi lista in fondo all'articolo) hanno quindi deciso si presentare un'interpellanza in cui si richiede modifica degli articoli 4, 5, 6 e 10 dell’Ordinanza municipale sugli artisti di strada del 16 luglio 2020. In modo da rendere più semplice le loro esibizioni in città, in particolare nei fine settimana, nei giorni festivi e durante le manifestazioni pubbliche che si svolgono nelle vie e nelle piazze cittadine.

«Detto in altre parole, con l'ordinamento attuale, la giovane ribelle Edith Piaf sarebbe stata allontanata da Lugano», argomentano gli interpellanti. Per i quali è inoltre un paradosso che Lugano ospiti da anni il Buskers Festival (il festival degli artisti di strada).