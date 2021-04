Quindici consiglieri comunali e un municipale, la GISO festeggia

BELLINZONA - La GISO si felicita dell'esito delle comunali che hanno certificato l'elezione di 15 candidati in 12 diversi consigli comunali. Ma non solo. Perché la Gioventù Socialista per la prima volta può salutare una sua rappresentante in un Municipio: Nancy Lunghi a Locarno.

«In una campagna elettorale concentrata sui social e il passaparola, insieme - sottolinea la GISO - siamo riusciti a ottenere ben 15 elezioni in Consiglio Comunale, sui 24 candidati che si sono presentati». Un incremento di cinque eletti rispetto alla scorsa legislatura.

Alla Gioventù Socialista fa poi «estremamente piacere» l'elezione in Municipio a Locarno di Nancy Lunghi. «È una vittoria storica per il nostro partito, che per la prima volta dal 2015, anno della rifondazione della Gioventù Socialista, può contare una rappresentante in un organo esecutivo». Ottime pure le votazioni di Lisa Boscolo e Massimiliano Reclari, entrambi primi subentranti rispettivamente a Bellinzona e Vacallo.