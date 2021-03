«Sospendere la libera circolazione in Ticino»

BELLINZONA/BERNA - Sospendere «provvisoriamente» la libera circolazione in Ticino. È quanto chiedono con una mozione depositata a Berna il parlamentari Udc Marco Chiesa (Stati) e Piero Marchesi (Nazionale). In base all'articolo 14 dell'accordo, i due deputati auspicano che il Consiglio federale «sfrutti il margine di manovra per ottenere delle

eccezioni per le regioni e i Cantoni più colpiti dalla crisi».

In Gran Consiglio, intanto, il gruppo Udc ha presentato una mozione per applicare l'iniziativa "Prima i nostri", chiedendo al Consiglio di Stato di presentare un rapporto che illustri l’applicazione dell'iniziativa nel settore pubblico e parapubblico, di elaborare un progetto di legge per estenderne l'applicazione, e infine di creare una Conferenza dei cantoni di frontiera.