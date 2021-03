I giochi sono quasi fatti, le prime reazioni

LUGANO - I giochi sembrano ormai fatti. E non tardano ad arrivare le prime reazioni. I Giovani UDC prendono atto «con soddisfazione» della decisione popolare odierna di accettare l’iniziativa denominata “Per il divieto di dissimulare il proprio viso”.

«Anche se il sostegno al testo da parte del Ticino era dato per scontato - sottolineano in una nota -, non si poteva essere altrettanto sicuri dell’esito delle urne negli altri cantoni». «Ad aver vinto oggi però non è l’UDC, ma la libertà», aggiungono. «In un paese libero e democratico come il nostro, le persone libere mostrano il viso, per comunicare, per ridere, per difendere la propria opinione, per piangere, per arrabbiarsi, per condividere la gioia o il dolore, e, per farla breve, per vivere. Queste libertà saranno da oggi garantite in Svizzera a tutte quelle donne che erano obbligate ad indossare burqa e il niqab».

I Giovani UDC si felicitano pure del sì popolare giunto sull’Accordo di Partenariato con l’Indonesia. «Ancora una volta la lungimiranza del popolo svizzero è saputa andare oltre gli slogan populisti e le preoccupazioni infondate riguardo l’olio di palma della sinistra, permettendo così alla nostra nazione di siglare un accordo che non solo porterà vantaggi economici ad entrambi i partner, ma che risulta essere unico nel suo genere per la esclusività e la sua forma, estremamente innovativa sul piano giuridico internazionale».

La bocciatura della legge sui servizi d’identificazione elettronica rappresenta invece pe l'UDC «un duro colpo per una sicura ed affidabile navigazione in internet garantita dallo stato in collaborazione con i privati, rimandando l’implementazione di un e-id di ancora diversi anni».

Ghiringhelli: «Missione compiuta» - Non poteva mancare la reazione di Giorgio Ghiringhelli che, a 10 anni dal lascio dell'iniziativa "antiburqa" in Ticino, esordisce con un «Missione compiuta». «Il popolo e i Cantoni - aggiunge il "Guastafeste" - hanno dato un chiaro segnale di resistenza contro l’islamizzazione della Svizzera e allo stesso tempo hanno dato una tirata d’orecchi al Governo, al Parlamento e a quella maggioranza di partiti che si erano opposti all’iniziativa con il pretesto che le donne con il velo integrale in Svizzera erano solo poche decine, dimostrando così di non aver capito che in ballo vi era una questione di principio e non di numeri, e che la posta in palio era ben più importante della semplice identificazione dei visi, dal momento che si trattava di scegliere il tipo di società in cui vogliamo vivere e che vogliamo trasmettere alle future generazioni».