Si discute la legge “contra Pronzinos” e in aula regna il caos

MENDRISIO - Alle sedute del Gran Consiglio si perde troppo tempo per la risposta alle interpellanze. È questo il principio discusso oggi dal Parlamento, riunito nuovamente al Mercato coperto di Mendrisio per mantenere il distanziamento sociale. Ma anche oggi di tempo, sull’argomento, se n’è speso tanto (dalle 14.00 alle 16.30). La base di partenza erano due iniziative parlamentari, che hanno portato alla proposta della Commissione Costituzione e leggi per la modifica della Legge del Gran Consiglio: l’interpellanza deve essere su un oggetto d'interesse pubblico generale e richiedere una risposta urgente.

Il rapporto è stato subito approvato con 48 voti favorevoli, 34 contrari e 1 astenuto. Uno dei punti controversi (cpv. 3), però, era l’introduzione nell’articolo di legge del limite di una sola interpellanza a sessione per ogni deputato (inteso come primo firmatario). Dettaglio poi stralciato grazie al voto (con 78 favorevoli) di un emendamento. Il secondo concetto principale è che spetta all'Ufficio presidenziale decidere se la stessa richieda una risposta urgente (quelle non urgenti vengono trasformate d'ufficio in interrogazioni). Un punto su cui molto si è discusso, ma è infine stato accettato insieme agli altri (la votazione del complesso ha ottenuto 42 sì 37 no 1 astenuto).

Ma la discussione, in aula, è stata accesa. Sabrina Aldi (Lega), una degli iniziativisti, ha fatto notare che «negli ultimi tempi le sedute di Gran Consiglio si sono allungate oltre misura e per ogni mezza seduta in più si parla di 18’000 franchi». Giovanna Viscardi (PLR), relatrice del rapporto della Commissione Costituzione e leggi, ha parlato di «mancanza di buonsenso»: «Con le interpellanze si è cominciato a chiedere di tutto e di più e si è perso di vista “l’interesse pubblico generale”. Anzi sono diventate solo un mezzo per finire sui media. Questo Parlamento ha bisogno di darsi una regolata e questa è la risposta all’abuso ormai costante delle interpellanze». I numeri delle interpellanze li ha forniti il presidente del Gran Consiglio, Daniele Caverzasio: 20 nel 2015, 31 nel 2016, 56 nel 2017, 81 nel 2018, 100 nel 2019, 184 nel 2020 (anno di pandemia).

È stato Andrea Stephani (I Verdi) a definire la proposta di modifica della Legge del Gran Consiglio “contra Pronzinos”. «Non sostengo leggi contra personam - ha detto il deputato -. Ed è chiaro a tutti che si vogliono spuntare le armi all’MPS. Non si può giustificare una modifica alla legge dal mal di pancia dei deputati». Sulla stessa linea d’onda Tamara Merlo (Più Donne): «Questo rapporto gronda di anti-politica, che però andrà a colpire ogni singolo parlamentare, non solo quelli che avete ora nel mirino».

Quando ha preso la parola il - seppur non ufficialmente - “diretto interessato”, Matteo Pronzini (MPS), ha esordito dicendo: «Il livello del dibattito di oggi è veramente alto e passerà alla storia, si userà nelle aule universitarie di Diritto». Per il deputato «questo è l’ultimo episodio di una sceneggiata che va avanti da mesi», frutto della «frustrazione» nei confronti dell’opposizione. E ha poi presentato una richiesta di rinvio in Commissione della discussione sperando in «una buona soluzione» anche grazie agli emendamenti.

Richiesta respinta con 49 voti contrari (32 favorevoli e 2 astenuti). Che però poi è stata “smentita” durante la discussione degli emendamenti, in cui ha regnato la confusione più assoluta. Da più parti si sono levati gli stessi concetti: «Mi vergogno di essere in aula oggi» (Anna Biscossa), «Questo è un gran pasticcio» (Tiziano Galeazzi), «Secondo me alla fine avremo fatto un casino» (Edo Pellegrini). Anche la relatrice, Giovanna Viscardi, si è più volte spazientita, ritenendo che l’approvazione di alcuni emendamenti bocciasse poi nella pratica il rapporto e deplorando il termine «pasticcio» utilizzato più volte nei confronti del rapporto della Commissione Costituzione e leggi. «Vi state mettendo in un ginepraio da cui non uscite più e state facendo una figura di m», ha aggiunto Pronzini.