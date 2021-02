Comune e società partecipate: «Servono regole chiare»

LUGANO - Sono trascorse due legislature dalla presentazione di una mozione che chiedeva l’emanazione di un apposito Regolamento sulla governance delle partecipate. Era infatti l’11 novembre 2012 quando Giordano Macchi, Roberto Badaracco, Michele Bertini e Giovanni Viscardi sottoposero tale richiesta al Consiglio comunale. Richiesta che era poi stata accolta nella seduta del 14 maggio 2018 con un’ampia maggioranza e con l’appoggio pure dell’Esecutivo, che con le proprie osservazioni del 26 aprile 2018 invitava il Legislativo ad accogliere la mozione.

A oltre due anni dal chiaro “sì” del Consiglio comunale, del Regolamento sulla governance non vi è però più stata parola, sebbene la storia recente delle istituzioni abbia dimostrato - secondo il PLR - come per il Comune di Lugano sia ormai «imprescindibile e urgente» disporre di una regolamentazione chiara dei rapporti fra il Comune e le sue società partecipate, segnatamente con riguardo al ruolo dei suoi rappresentanti negli organi esecutivi delle partecipate.

Per questo motivo i consiglieri comunali del PLR tornano ora alla carica con un'interpellanza al Municipio, in cui viene chiesto a che punto si trova l'elaborazione del Regolamento sulla governance delle partecipate. All'esecutivo viene inoltre domandato se ci siano stati (o ci sono) degli ostacoli specifici che hanno impedito di presentare il messaggio municipale entro la corrente legislatura (prolungata di un anno) e se sia in grado di fornire un’indicazione sulle tempistiche per la presentazione del messaggio.