Ligornetto: «A quando un percorso casa-scuola sicuro?»

MENDRISIO - Com noto, il nucleo di Ligornetto è attraversato da una rete viaria, sprovvista di marciapiedi, e condivisa fra intenso traffico automobilistico, trasporto pubblico, ciclisti e pedoni e sprovvista di marciapiedi.

Anche se recentemente il comparto non è stato teatro di gravi incidenti, l’assenza di camminamenti pedonali ben delimitati e la limitata larghezza della sede stradale sono state riconosciute come situazioni di potenziale pericolo. Specialmente negli orari di punta, dove le medesime vie sono percorse, oltre che da un intenso traffico di transito, anche dai bambini che si recano a scuola, come pure da anziani e da altri pedoni.

Il Municipio, già sollecitato in passato dalla Commissione Quartiere e da alcuni privati, ha sviluppato un progetto che renderebbe fattibile l’auspicata continuità di un percorso casa-scuola completamente al riparo dal traffico veicolare principale, con un tracciato pedonale collegante Via Eugenio Bernasconi – Via Aldo Piffaretti e Via Aldo Piffaretti - Via Girivel (PP2).

Sul tema, il PPD ha deciso di presentare un'interpellanza. Ecco le domande poste al Municipio: