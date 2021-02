«Non diamo soldi alla Valascia»

BELLINZONA - Mezzo milione di franchi per la nuova Valascia. «Meglio darli a qualcun altro». La decisione del Municipio di Bellinzona di co-finanziarie il progetto del futuro stadio di hockey ad Ambrì non va giù all'Mps. In un comunicato odierno il Movimento critica la scelta, definita «scandalosa» e «fuori luogo» vista la crisi economica in corso.

I consiglieri comunali Mps propongono piuttosto «la creazione di un fondo» con lo stesso importo «da destinare alle società sportive e alle associazioni culturali che operano sul territorio, permettendo ai cittadini di usufruire di servizi essenziali».

Il Movimento presenterà una mozione in Consiglio comunale, per l'istituzione del fondo «al più presto». Per intanto, chiede che l'esecutivo ritiri il messaggio.