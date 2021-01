«Gli stipendi a Mendrisio sono tra i più bassi»

MENDRISIO - «Gli stipendi medi a Mendrisio sono inferiori a quelli Svizzeri, come intende agiro il Municipio?». Questo in sintesi, il contenuto di un'interrogazione sottoscritta dal Gruppo Lega dei Ticinesi, UDC e Indipendenti di Mendrisio (primo firmatario Nadir Sutter - UDC).

All'Esecutivo cittadino, in sostanza, viene chiesto di informare il legislativo sui passi che intende intraprendere vista la situazione di difficoltà in cui versa Mendrisio e a maggior ragione vista la pandemia in corso.

Viene chiesto pure se da parte del Municipio ci sono proiezioni di contromisure per migliorare la situazione, e come si intende procedere vista la perdita di ottimi contribuenti per la Città.