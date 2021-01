Mascherine in appalto a una società fantasma?

BELLINZONA - Un appalto pubblico, per la fornitura di mascherine all'Ufficio del farmacista cantonale. E un vincitore, che ha tutta l'aria di essere una società fantasma. In un'interrogazione presentata oggi al Consiglio di Stato, il deputato Udc Tiziano Galeazzi (primo firmatario) ha portato alla luce un caso singolare.

Ad aggiudicarsi la recente commessa da parte del DSS sarebbe stata - si legge - un'azienda con sede a Roveredo (GR), che tuttavia nel comune mesolcinese non avrebbe altro che una bucalettere. Su internet la ditta fa riferimento a uno stabilimento produttivo a Bioggio, ma anche questo - ricostruisce l'interrogazione co-firmata da 11 deputati di Udc e Lega - risulta inesistente.

L'indirizzo di Bioggio (da cui dovrebbero uscire 60mila mascherine) in realtà è uno spazio condiviso in uno stabile adibito ad uffici. «Non risulta nemmeno essere stata notificata all'autorità comunale» fa notare il deputato. In compenso, la stessa ditta risulta riconducibile a una Srl con un impianto produttivo in provincia di Varese. «In nome dell'indipendenza dell'approvvigionamento» e del risparmio di costi, Galeazzi e co-firmatari chiedono al Consiglio di Stato di rivalutare l'assegnazione dell'appalto. Tra i cui requisiti, per partecipare, c'è proprio quello che le mascherine siano "made in Switzerland".