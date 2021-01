La base PLR conferma i vicepresidenti Gianora, Martinenghi, Meier e Nacaroglu

BELLINZONA - Il primo appuntamento virtuale del Comitato cantonale PLR nel 2021 ha segnato l’esordio del presidente Alessandro Speziali alla guida del partito. Oltre 140 delegati si sono dati appuntamento sulla piattaforma Zoom per ratificare le nomine dei quattro nuovi vicepresidenti e per rinnovare e rilanciare la Direttiva e i rappresentanti ticinesi all’Assemblea dei delegati del partito nazionale.

Nel suo primo intervento politico, Speziali ha toccato anche qualche tema di stretta attualità. Come l’approccio del PLRT di fronte all’emergenza Covid-19. «Sono convinto che avremmo compiuto un grosso errore ideologico a cedere – in questa nuova ondata – al mantra del chiudi, confina, sussidia, tassa. Richiamare la politica ad assumere le redini della definizione degli interessi da tutelare rientra nei nostri compiti. Non si tratta di chinarsi dinanzi al Dio denaro, come vorrebbero far credere alcuni carillon moralisti suonati ripetitivamente da alcune forze politiche. Significa riconoscere la centralità dell’individuo che si declina su più livelli e la cui integrità è complessa e dipende da molti aspetti che meritano una voce».

Il Comitato cantonale ha quindi ratificato le nomine dei quattro nuovi vicepresidenti del PLRT: Omar Gianora, Emilio Martinenghi, Sonia Meier e Rupen Nacaroglu, descritti da Speziali come «persone profondamente legate alla politica, senza però curarsi degli aspetti partitocratici. Le opinioni si concentrano sulla polpa delle cose, senza l’intermediazione di mille soppesamenti che spesso ci appesantiscono. Ho cercato di costruire una squadra nella quale chiunque possa in qualche modo identificarsi».

La mattinata di lavori del Comitato si è poi concentrata su altre due nomine: quella dei membri della Direttiva cantonale e quella dei rappresentanti PLRT all’Assemblea dei delegati del partito nazionale. La Direttiva è stata rinnovata e ringiovanita nei suoi membri, con l’obiettivo di rilanciarne l’attività con il coinvolgimento di personalità vicine alla vita sociale, economica e culturale del Cantone. Lo scopo sostenuto da Speziali è quello di «costruire un laboratorio di idee, in cui prevalgano il dibattito e il confronto sui maggiori temi che caratterizzano il presente e il futuro». Il seme delle discussioni servirà poi a coinvolgere l’intero partito e i cittadini ticinesi.

Per quanto riguarda i rappresentanti all’assemblea dei delegati del PLR svizzero, il rinnovo dei nominativi parte dalla necessità di una concreta presenza della voce ticinese sui temi caldi della politica federale, dando sostanza a una visione federalista del Paese, attenta soprattutto alle realtà di frontiera e all’eterogeneità del territorio.

Il Comitato cantonale PLR tornerà a riunirsi in forma virtuale il prossimo 4 febbraio per discutere sui temi in votazione federale il 7 marzo.