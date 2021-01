Vaccini e case anziani momò, scatta l'interrogazione

MENDRISIO - La vicenda avvenuta presso la casa anziani Girotondo di Novazzano, dove dosi di vaccino in esubero sono state somministrate ai membri del Consiglio di Fondazione, finisce anche sul tavolo del Municipio di Mendrisio. L'Ente case anziani Mendrisiotto (ECAM) è infatti responsabile anche delle case per anziani nella Città di Mendrisio.



Ritenendo «deplorevole e gravissimo» il fatto che il direttore dell'ECAM abbia deciso di propria iniziativa a chi destinare le dosi di vaccino in esubero, «scavalcando le autorità competenti e violando le norme vigenti per favorire i membri del consiglio di Fondazione», il gruppo della Lega dei Ticinesi ha infatti deciso di presentare un'interrogazione.

Ecco le domande poste all'esecutivo di Mendrisio: