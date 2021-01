L'Unità di Sinistra conferma la sua lista per il Municipio

BELLINZONA - La lista per il Municipio dell’Unità di Sinistra è stata confermata. A fianco del sindaco uscente Mario Branda ci saranno tre donne: Lisa Boscolo (consigliera comunale uscente, membra della commissione della gestione e studente in scienze sociali all’ultimo anno), Nathalie Gianola Tami (vicedirettrice alla scuola media di Acquarossa, attiva da anni nella direzione del PS cantonale) e Martina Malacrida Nembrini (presidente del PS cittadino, direttrice della Fondazione Sasso Corbaro e presidente dell’associazione DaRe). Inoltre correranno per l'esecutivo della capitale Henrik Bang (gran consigliere di esperienza, già municipale di Camorino e direttore del Parco Val Calanca) e candidati del partito comunista Massimiliano Ay (gran consigliere e segretario politico del Partito Comunista) e Alessandro Lucchini (consigliere comunale uscente, membro della commissione della Legislazione e responsabile del settore disoccupazione di SOS Ticino).

La Sezione del Partito socialista di Bellinzona ha avviato la procedura scritta per la ratifica da parte della propria Assemblea dell’alleanza con il Partito comunista e la Gioventù socialista e le rispettive liste per il Municipio e per il Consiglio Comunale. Partiranno oggi per posta le schede di voto attraverso le quali il PS cittadino chiede ai suoi iscritti di confermare il rinnovo della lista “Unità di Sinistra” e i nominativi dei candidati. Le risposte dovranno pervenire entro il 27 gennaio 2021 all’indirizzo di posta elettronica o alla casella postale della sezione.

Ecco invece la lista dei candidati al Consiglio comunale:

Bellinzona

Ay Max - PC

Bang Henrik

Bianchi Daniele

Bianchi Ornella

Boscolo Lisa - GISO

Branda Mario

Carlevaro Eva

Conti Marzio

Cuppinelli Mattia - PC

Egloff Michele

Falconi Daniela - PC

Forini Danilo

Genini Martina

Gentilini Enea

Gianola Tami Nathalie

Iembo Samuel - PC

Leoni Romelli Alessia

Malacrida Nembrini Martina

Meyer Myriam

Ndombele Antoine

Nicoli Claudia

Peterhans Lisa

Salati Thomas - GISO

Sansossio Rosalia

Snozzi Nicoletta

Tettamenti Loredana

Vaucher de la Croix Olivier

Vaucher de la Croix Sergio

Vitali Francesco

Versi Rolande

Zufolo Egea – GISO

Zufolo Darani Paola

Giubiasco - Camorino - Pianezzo - S. Antonio

Bontognali Zeno – GISO

Gianettoni-Fuoco Daiana

Jorio Gilbert

Lepori Tosca

Lucchini Alessandro – PC

Luraschi Michela

Strozzega Agnese

Vanza Maruska

Gudo - Sementina - Monte Carasso

Barras Charles

Becci Giuseppina Pina

Borgia Laura

Buletti Claudio

Giudici Maura

Mozzini Andrea - Indipendente

Sala Corinne

Trezzini Antonio

Trezzini Gioele

Gorduno - Gnosca - Preonzo - Moleno - Claro

Berta Adriano

Casari Alberto

Ghisletta Nadia

Mottini Antonio

Rondelli Poretti Luana