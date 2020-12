Confermata la squadra PPD-GG per il Municipio

BELLINZONA - Si è tenuto questa mattina lo scrutinio delle schede di voto inviate ai simpatizzanti della Sezione PPD-GG di Bellinzona in vista delle elezioni comunali dell’aprile 2021. L’Ufficio di spoglio, presieduto dal Notaio avv. Curzio Fontana di Bellinzona, ha certificato formalmente la correttezza dei voti espressi.

La proposta di candidati formulata dalla commissione cerca all’attenzione dell’Assemblea sezionale è stata approvata con il 92.2% dei voti. Risultano pertanto ufficialmente indicati come candidati al Municipio per le elezioni di aprile 2021 nella lista PPD-GG: Margot Broggini, Claudio Cattori, Giuseppe Gianella, Pietro Ghisletta, Camilla Guidotti e Giorgio Soldini. Completerà la rosa dei candidati Ivan Zivko in rappresentanza del Partito Verdi Liberale, movimento con il quale la Sezione conferma la scelta di proseguire assieme in questa esperienza politica.

Nonostante la nuova modalità di presentazione dei candidati, «l'esercizio di democrazia interna è perfettamente riuscito», commenta la Sezione. Entro fine gennaio 2021 sarà completata la proposta di lista dei candidati al Consiglio comunale, che a sua volta sarà formalmente ratificata dall’Assemblea sezionale.