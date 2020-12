Linea Mendrisio-Varese, è lenta e non ha raggiunto gli obiettivi prefissati

BELLINZONA/BERNA - La linea ferroviaria Mendrisio-Varese-Gallarate-Malpensa non ha raggiunto gli obiettivi per i quali era stata creata. L'argomento è affrontato dal consigliere nazionale Bruno Storni che oggi ha depositato un'interpellanza al Consiglio nazionale in cui fa notare che il collegamento con la linea del Sempione a Gallarate e gli Eurocity è praticamente inesistente mentre i tempi di percorrenza per la Malpensa sono proibitivi.

Quando venne creata la nuova tratta ferroviaria Mendrisio-Varese fu spiegato che la nuova linea avrebbe offerto l'opportunità per collegare il Ticino all'aeroporto di Malpensa ma anche di stabilire un collegamento efficiente fra la linea del San Gottardo e quella del Sempione (via Gallarate).

"Ora la linea è in esercizio, ma gli obiettivi citati non sono realizzati, per la Malpensa a causa della durata del viaggio non concorrenziale al servizio Autobus - che però ha perso la concessione -, e quello con la linea del Sempione, che avrebbe una gran valenza per i collegamenti tra il Sottoceneri e la Svizzera Occidentale, è completamente irrealizzato" fa notare nella sua interpellanza il Consigliere nazionale socialista che in passato aveva interrogato già il Consiglio di Stato su questo tema e aveva ricevuto come risposta che il problema era legato a scelte degli operatori Eurocity. "Concretamente- scrive Bruno Storni - oltre all'assenza di un collegamento rapido tipo RegioExpress tra Mendrisio e Gallarate, Malpensa a Gallarate si fermano solo due collegamenti 7 giornalieri Eurocity via Sempione".

Una situazione che ha spinto Storni a chiedere al Consiglio nazionale come intende agire per aumentare il numero di fermate a Gallarate dei collegamenti Eurocity sulla linea del Sempione.