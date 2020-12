«Bloccare gli scatti per i dipendenti del comune ad alto reddito»

MENDRISIO - Un «blocco degli scatti per i dipendenti del comune con redditi pari o superiori a 80.000 franchi». La proposta, o meglio la richiesta di «un sacrifico che tutti dobbiamo fare», arriva dal consigliere comunale leghista Massimiliano Robbiani tramite un'interrogazione al Municipio.

«Quest’anno ormai giunto al termine - spiega -, molte famiglie sono confrontate con parecchie difficoltà economiche. Difficoltà venutasi a creare, in modo particolare, a causa del covid-19».

«Cittadini che si sono ritrovati da un giorno all’altro senza un posto di lavoro, o con la riduzione di ore della propria attività professionale - aggiunge il consigliere comunale leghista -. Possiamo di certo dire che tutti i dipendenti o semplicemente liberi professionisti sono stati colpiti, chi poco o chi tanto in questo 2020, da una riduzione del proprio potere d’acquisto. Decisamente anno di grandi sacrifici per tutti».

«Pure la nostra Città non la passa tanto meglio - aggiunge quindi Robbiani -, come lo si può vedere dai preventivi 2021 (cifre in rosso per oltre 6 milioni di chf). Nonostante tutto questo gli stipendi dei dipendenti comunali saranno adeguati, con i consueti scatti, pure nel 2021. Posso capire le fasce di stipendio medie-basse, ma ritengo inconcepibile che dopo un anno così difficile, si possa adeguare verso l’alto redditi superiori a 80.000 franchi».

Da qui la richiesta, o meglio, gli interrogativi posti al Comune: