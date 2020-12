Affitti commerciali: «Il Cantone intervenga»

BELLINZONA - Niente sconti sugli affitti commerciali. A Berna le Camere federali hanno bocciato il progetto di legge che voleva aiutare le imprese a "tirare il fiato" in tempo di Covid. In Ticino il Ps ha deciso quindi di lanciare una petizione, per chiedere l'intervento del Cantone.

Bellinzona - si legge in una nota - secondo i socialisti dovrebbe «assumersi la propria responsabilità e trovare finalmente una soluzione per gli affitti delle microimprese e degli indipendenti».

Ad aprile il Consiglio di Stato aveva risposto "picche" a una mozione della deputata socialista Anna Biscossa, in attesa di una risoluzione a livello federale. Ora che la risoluzione è arrivata - in negativo - l'appello del Ps è di seguire l'esempio di Vaud, Ginevra e Basilea con «un intervento cantonale urgente». A sostegno della mozione è partita oggi una petizione, condivisa dall'Associazione inquilini, per chiedere al Gran Consiglio di «approvare il provvedimento rapidamente».